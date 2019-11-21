Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 12'nci haftasında cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

21 Kasım 2019, Perşembe 13:58
- A +
Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Siyah-beyazlıların basına kapalı yaptığı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Erdem Seçgin katılmadı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve üç grup halinde ayak tenisi oyunları oynandı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve daha sonra Konya'ya giderek kampa girecek.

DHA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...