Beşiktaş - Konyaspor maçı (CANLI) BJK - Konya canlı skor

Antalyaspor yenilgisi sonrası Denizlispor karşısında farklı kazanan Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Konyaspor’u ıağırlıyor. Siyah-Beyazlılar’da hedef, hem kazanıp galibiyetleri seriye bağlamak hem de Avrupa Kupası umudunu sürdürmek. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Konyaspor ise kritik deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Vodafone Park oynanan mücadele saat 21.00'de başladı. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den naklen yayınlanan maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.





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Zorbay Küçük maçın ilk düdüğünü çaldı ve maç başladı.

4. dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Gökhan Gönül'den hızlı davranan ve topu kapan Had, pasını Bajic'e gönderdi. Hadziahmetovic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bajic'in vuruşu savunmada Ruiz'den sekerek kaleci Ersin'de kaldı. Ancak yardımcı hakem bayrağını kaldırarak pozisyonda ofsayt olduğunu belirtti.

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Beşiktaş - Konyaspor ilk 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Atiba, Diaby, Lens, N'Koudou, Burak Yılmaz

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Alper Uludağ, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Hadziahmetovic, Bajic

Burak Yılmaz geri döndü

Denizlispor maçında kavuşan Burak Yılmaz, etkisini hemen belli etmiş ve takımının 5-1 kazandığı deplasmanda 1 gol ve 2 asistle yıldızlaşmıştı. Sergen Yalçın’ın hücumdaki kilit ismi olan Burak, Konya karşısında da hem gollerine hem de asistlerine devam etmeyi hedefliyor. Şu ana kadar ligde 21 maçta 12 golü ve 5 gol pası bulunan Burak, Konya önünde son maçlardaki performansıyla da dikkat çekiyor. Kral, Yeşil-Beyazlılar’a karşı son 5 lig maçını da boş geçmedi, toplamda 7 gol attı. Ayrıca Konya, Burak’ın Süper Lig kariyerinde (25 Ağustos 2006’da 2 gol atmıştı.) Beşiktaş formasıyla ilk gollerini attığı takım konumunda yer alıyor.

Toplamda 11 isim sınırda

Siyah-Beyazlılar’da, Konyaspor karşılaşması öncesi 6 oyuncu kart sınırında yer alıyor. Beşiktaş’ta Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges- Kevin N’Koudou, Umut Nayir, Tyler Boyd ve Muhammed Elneny bu akşamki maçta sarı kart görmeleri halinde, gelecek hafta Kayserispor deplasmanında takımdaki yerlerini alamayacaklar. Konya’da da Skubic, Jonsson, Jevtovic, Ferhat ve Hadziametovic kart görürlerse, iç sahadaki Rizespor maçında oynamayacaklar.