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Beşiktaş Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de arabam.com Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

12 Ocak 2023, Perşembe 14:01 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5’e 2, pas ve şut çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig ’de arabam.com Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın (13 Ocak) saat 12.00’de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Konya’ya giderek kampa girecek. 

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