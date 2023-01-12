Beşiktaş Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5’e 2, pas ve şut çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig ’de arabam.com Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın (13 Ocak) saat 12.00’de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Konya’ya giderek kampa girecek.