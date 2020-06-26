Denizlispor deplasmanında farklı kazanıp morallenen Beşiktaş, Vodafone Park'ta Konyaspor'u ağırlarken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, haftalık net CANLI İDDAA kaybınıza %10'a varan iade Misli.com'da!

Antalyaspor yenilgisini 5-1'lik Denizlispor galibiyetiyle telafi eden Beşiktaş'ta Domagoj Vida yeniden kadroya dönüyor. Hırvat stoper sakatlığı sebebiyle Denizli deplasmanına gidememişti. Son antrenmanda sakatlanan Adem Ljajic ve Douglas ise kamp kadrosundan çıkartıldı. Sol bekte son 2 maçta Rıdvan Yılmaz'a formayı emanet eden TD Sergen Yalçın'ın, bu kararını devam ettirmesi bekleniyor. Kanatlarda Georges-Kevin N'Koudou ve Abdoulay Diaby, en ileride Burak Yılmaz'ı izleyeceğiz.

Konyaspor ise salgın arasından dönüşte Gençlerbirliği'ne kaybetmişti. Sivasspor karşısında da son anlarda 3 puandan oldu ve düşme hattına geriledi. Bülent Korkmaz'ın ekibinde Paolo Hurtado dışında eksik bulunmuyor. Sivasspor maçını tamamlayamayan sol bek Guilherme yerine bu sefer Alper Uludağ ilk 11'de olacak. Levan Shengelia'yı yedekte, Riad Bajic'in yanında ise Thuram'ı görebiliriz...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynadığı son 13 maçın 11'i "2.5 ÜST" bitti.

- İki takım arasında Beşiktaş ev sahipliğinde oynanan son 6 maçın 5'i de "2.5 ÜST" bitti.

- Konyaspor deplasmanda oynadığı son 11 lig maçının sadece 1'ini kazanabildi. (4 beraberlik - 6 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %57'lik kesim Denizli deplasmanında gövde gösterisi yapan siyah-beyazlılara güveniyor... %9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol bekliyor.

MİSLİ.COM YAZARI CANER İŞBEĞENDİREN’İN ÖNERİSİ İSE…

Antalya mağlubiyeti sonrasında Denizli’den 5 gollü galibiyetle dönen Siyah Beyazlılar, şu sıralar yüksek tempolu ve keyifli maçlar izletiyor. Ofansif bölgede etkili olduğu kadar açıkçası savunma bölgesinde ve kalede bana çok fazla güven vermiyorlar. Konyaspor o eski kimliğinden sıyrılmış gibi göründü son iki haftada. Onlar da tempoya ayak uydurur diye düşünüyorum. Çok banko bir tercih olacak ama ilk yarıda sadece 1 gol tercihi biz garanticileri üzmez.