Beşiktaş - Konyaspor Canlı

Süper Lig’in son 2 haftasında 5 puan yitiren ve 3. sıraya gerileyen Beşiktaş, 24. hafta mücadelesinde Konyaspor ile karşılaşacak. Beşiktaş, iki rakibi Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşılaştığı haftada yeniden çıkış yakalamak ve derbi haftasını değerlendirmek için mutlak galibiyet kovalayacak. 5 maçtır galibiyet alamayan Konyaspor ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan Konyaspor, 24 puanla 15. sırada bulunuyor. Beşiktaş ile Konyaspor, yapacakları maçla lig tarihinde 40. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, geride kalan 39 karşılaşmanın 22’sini kazandı, 12’sinde berabere kaldı, 5’ini yitirdi. Lig müsabakalarında Beşiktaş’ın 79 golüne, Konyaspor 37 golle karşılık verdi. Süper Lig’in ilk yarısında rakibini 4-1 mağlup eden yeşil-beyazlı ekip, 8 maçlık galibiyet hasretini de sonlandırmayı başardı.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, NSakala, Josef, Necip, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Shengelia, Sekidika, Miya, Kravets

Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park’taki karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Beşiktaş'ta 4 eksik

Beşiktaş’ta Dorukhan Toköz ve Bernard Mensah cezaları nedeniyle bu akşamki karşılaşmada görev alamayacak. Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Dorukhan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maçla cezalandırılmıştı. Tahkim dün cezayı onadı. Antalyaspor karşılaşmasında sarı kart gören ve bu sezon 4. kez bu durumla karşı karşıya kalan Mensah da cezası nedeniyle bugünkü karşılaşmada takımını yalnız bırakacak. Öte yandan sakatlığı bulunan Gökhan Töre ve yeni transfer Cenk Tosun da bugünkü maçın kadrosunda yer almayacak.

Vida, Ghezzal ve Rosier sınırda

Kara Kartal’da Domagoj Vida, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier, bu akşamki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu, İttifak Holding Konyaspor karşısında da sarı kart gördüğü takdirde 25. haftadaki Gençlerbirliği karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Lig arenasında 40. randevu

Vodafone Park’ta bu akşam Konyaspor’u ağırlayacak olan Beşiktaş, bu rakibiyle lig tarihinde 40. kez karşı karşıya gelecek. Kartal, geride kalan 39 karşılaşmanın 22’sini kazandı, 12’sinde berabere kaldı, 5’ini yitirdi. Lig müsabakalarında Beşiktaş’ın 79 golüne, Konyaspor 37 golle karşılık verdi. Süper Lig’in ilk yarısında rakibini 4-1 mağlup eden Yeşil-Beyazlı ekip, 8 maçlık galibiyet hasretini de sonlandırmayı başardı.

Konyaspor'da 6 eksik

Ligde bu akşam Beşiktaş’a konuk olacak Konyaspor’da 6 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Yeşil-Beyazlılar’da; Alper Uludağ, Marin Anicic, Ibrahim Sehic, Adil Demirbağ ve Farouk Miya, bugün forma giyemeyecek. Durumu belirsiz olan Volkan Fındıklı’nın da görev yapması beklenmiyor.

Son 5 maçta kayıpsız!

Kartal, Konyaspor ile ligde ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı 19 maçın 15’ini kazandı, 2’sinde berabere kaldı, 2 müsabakayı ise kaybetti. Evinde Konyaspor’a 48 gol atan Siyah- Beyazlılar, kalesinde 12 gol gördü. Beşiktaş, sahasında son 5 randevuda puan kaybı yaşamadı. 2014-2015 sezonunda evinde Konyaspor’a 1-0 yenilen Beşiktaş, iç sahadaki son 5 maçı kazanmayı başardı. Söz konusu 5 karşılaşmada 17 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 3 gol gördü.

4 gün arayla 2 kapışma!

Beşiktaş ile Konyaspor 4 gün arayla iki maçta karşılaşacak. İki ekip bu akşam önce Süper Lig’in 24’üncü haftasında Vodafone Park’ta kozlarını paylaşacak. Takımlar, bu mücadelenin ardından bu kez Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konya’da karşı karşıya gelecek. 11 Şubat Perşembe akşamı saat 20.45’te oynanacak maçı kazanan takım kupada yarı finale çıkacak.