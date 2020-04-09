Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın ekibinde yer alan Stefano Marrone, Koronavirüs salgını nedeniyle futbolda yaşanan süreç hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte İtalyan kondisyonerden satır başları: 2000'den bu yana Türkiye'deyim ama İtalya ve İngiltere'de de görev yaptım. Türkiye ligi fiziksel açıdan Premier Lig'e çok fazla benziyor. Küçük ya da büyük takım fark etmez, öncelikle fiziksel olarak sahada denklik sağlamanız lazım. Sonrasında teknik ve taktik gelir. Fiziksel açıdan iyi değilseniz, sahada varlık gösteremezsiniz.





VİDA KUVVET, BURAK SPRİNT ÇALIŞIYOR

Futbolcularımız evlerine çok sayıda spor aleti götürdü. Haftalık program yapıp onlara iletiyorum. Bana video gönderiyorlar ve gerekli yerlerde düzeltme yapıyorum. Pozisyona göre bireysel çalışıyoruz. Mesela Vida kuvvet, Burak daha fazla sprint ve dayanıklılık çalışıyor. Futbolcular için kesinlikle bu tablo yetmiyor. Şartlar ne zaman uygun görülürse mutlaka kısa da olsa kamp yapmalıyız. Çok fazla abartmadan 15-20 gün. Süre kısalırsa sakatlanma riski artar. (Sabah)





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