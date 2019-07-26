Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kamp otelinin sahasında yapılan idman 1.5 saat sürdü. Isınma hareketlerinden sonra kondisyon ve kuvvet çalışmalarına geçen futbolcular tel örgülere takılı lastikleri beline bağlayıp pas ve kafa vuruşu hareketi yaptı. Kuvvet programının ikinci bölümünde istasyon hareketleri yapan futbolcular, son bölümde küçük alanda 3 takımlı turnuva maçına geçti. Yeşil, beyaz ve kırmızı takımın gol atanın devam ettiği değişmeli turnuvayı kazanan yeşil takım, maç sonunda basın mensuplarına sevinç pozu verdi. Mini turnuvada en göze batan oyuncular ise Quaresma, Burak Yılmaz, Caner ve Güven olurken, ekim ayında profesyonel sözleşme imzalanacak olan Ajdin Hasic de yaptığı klas hareketlerle ağabeylerinden ve teknik heyetten sık sık övgü aldı. Bu futbolcuların yanı sıra genç Alpay, Muhayer, Oğuzhan Akgün ve kaleci Utku da dikkat çeken isimler oldu. Kampa dün akşam katılan Gary Medel'in ise takım çalışmasının tamamında yer alması oldukça hazır durumda geldiğinin bir göstergesiydi. Siyah-beyazlılarda bireysel antrenör eşliğinde çalışan Orkan Çınar haricinde eksik futbolcu bulunmuyor.

İLK HAZIRLIK MAÇI YARIN

Beşiktaş Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçını yarın yapacak. İspanya takımlarından Eibar ile yapılacak olan hazırlık maçı Kössen'de oynanacak ve TSİ 18.00'de başlayacak.

DHA