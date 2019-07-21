Beşiktaş - Kocaelispor canlı izle
Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını Riva’da sürdüren Siyah-Beyazlılar, Pendikspor’un ardından ikinci hazırlık maçına bugün çıktı. Abdullah Avcı’nın yönetimindeki Kara Kartal, Kocaelispor’la karşı karşıya geliyor. 11 numaralı formasıyla Tyler Boyd, ilk kez Beşiktaş formasıyla Kocaelispor karşısında 2. yarıda sahada. 18 yaşındaki genç forvet Oğuzhan Akgün 83'te skoru 6-1 yaptı. Beşiktaş - Kocaelispor maçının canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de.
Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını Riva’da sürdüren Siyah-Beyazlılar, Pendikspor’un ardından ikinci hazırlık maçına bugün çıktı. Abdullah Avcı’nın yönetimindeki Kara Kartal, Kocaelispor’la karşı karşıya geliyor.
8' Kocaelispor, Gökdeniz Bayrakdar'ın attığı golle Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.
23' Ricardo Quaresma Beşiktaş'a 1-1'lik beraberliği getiren golü kaydetti.
33' Enzo Roco Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.
İlk yarı sona erdi. Riva Hasan Doğan Tesisleri'ndeki maçta Beşiktaş, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
Riva'da ikinci yarı başladı.
11 numaralı formasıyla Tyler Boyd, ilk kez Beşiktaş formasıyla Kocaelispor karşısında 2. yarıda sahada.
54' Muhayer Oktay Beşiktaş'ı 3-1 öne geçiren golü attı. Asist Tyler Boyd'dan geldi.
64' Umut Nayir Beşiktaş'ı 4-1 öne geçirdi. Bu golde de asist Boyd'dan geldi.
80' Umut Nayir kendisinin ikinci, takımının 5. golünü attı, 5-1.
83' Genç forvet Oğuzhan Akgün skoru 6-1 yaptı.
Beşiktaş’ın Kocaelispor maçı ilk 11’i:
Karius, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Oğuzhan, Dorukhan, Ljajic, Quaresma, Lens, Güven
Beşiktaş - Kocaelispor maçı hangi kanalda?
Saat 18.30’da başlayan mücadele, basın mensuplarına açık ancak taraftara kapalı olacak. Öte yandan mücadelenin yayıncısı ise bulunmuyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi Fanatik.com.tr'de.
Beşiktaş'ın 2019-2020 Süper Lig sezonu öncesi yapacağı, açıklanan hazırlık maçları şu şekilde:
27 Temmuz Cumartesi
17:00 Beşiktaş - CD Eibar (Kössen)
29 Temmuz Pazartesi
18:00 Beşiktaş - Apollon Larisas (Bischofshofen)
2 Ağustos Cuma
18:00 Beşiktaş - Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)
4 Ağustos Pazar
17:00 Beşiktaş - Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)
10 Ağustos Cumartesi
20:00 Beşiktaş - Panathinaikos (Atatürk Olimpiyat Stadı)