Lige iyi bir başlangıç yaparak 4 maçta 10 puan toplayan Beşiktaş , dün akşam deplasmanda oynadığı Ankaragücü maçını da 3-2 kazanırken karşılaşma sonrası çıkan olaylar geceye damga vurmuştu.

Futbolculara saldırı

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte sahaya atlayan bir Ankaragücü taraftarı Beşiktaşlı futbolcuların olduğu bölüme doğru koştu ve Cenk ile Salih'e tekme attı.

Josef taraftarı uzaklaştırdı

orta sahada çıkan arbede sırasında Josef de Souza sahaya giren taraftara müdahale etmesinin ardından soyunma odasında kırmızı kart gördü.









Beşiktaş'tan jet açıklama

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı, "Josef de Souza'nın arkadaşını korumak için saldırganı tutmasından dolayı gördüğü kırmızı kartı kabul edemiyoruz. Bizim nedense Ankaragücü ile olan maçlarımız Ankaragücü taraftarı açısından garip bir gerilimle oynanıyor. Biz buraya iyi duygularla geldik. Çok da iyi karşılandık, Ankaragücü yönetimince çok da iyi ağırlandık. Biz de onları o şekilde karşılayacağız. Ancak şimdi anlıyoruz ki Ankara Valiliği, Beşiktaş seyircisini stada almamakta son derece haklıymış. Genç bir oyuncumuzun olayları tetiklediğini söylüyorlar. Öyle bir şey yok. Bizim genç oyuncumuzun bir kusuru ve hatalı davranışı varsa o bize iletilirse biz onun gereğini yaparız. Kimsenin ondan endişesi olmasın. Ancak bizim oyuncumuza da kimsenin el, dil uzatmasına izin vermeyiz. Bugüne kadar vermedik bundan sonra da vermeyeceğiz. Lütfen sahalarımızda şiddetin terörize bir hale gelmesine izin vermeyelim" diye konuştu.

Oğuzhan Akgün: Yapmadığım eylemin özrü de olamaz

Ankaragücü cephesi tarafından dün gece yaşanan olaylarının sorumlusu olarak gösterilen Siyah-beyazlı oyuncu Oğuzhan Akgün de bir açıklama yaparak suçlamaları reddetti.

Akgün açıklamasında, "Maçın son dakikalarında rakip kulübeden ve tribünden bizlere yönelik tüm tepkilere rağmen, çok dikkat ederek heyecanımızı normal bir şekilde yaşadık. Rakip takım kulübesinden çıkan ve benim yanıma kadar gelen kişinin hakaretine rağmen, benim rakip takımın herhangi bir sporcusuna ya da taraftarına küfür etmem söz konusu dahi olamaz. Yapmadığım eylemin özrü de olamaz" ifadelerini kulandı.

Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru

Süper Lig 'in 5'inci haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş, maç sonunda yaşanan olayların takipçisi olacak.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından sahaya girerek futbolculara uçan tekme atan taraftarı uzaklaştırmak isteyen Josef De Souza'nın kırmızı kart görmesini kabul edilemez bulan siyah beyazlı yönetim, hemen harekete geçerek kartın iptali için federasyona başvuru yapma kararı aldı.



