Beşiktaş kendine geliyor

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig 'in 18. haftasında Göztepe 'yi 2-1 mağlup etti.

Rakibi karşısında 1-0 geriye düşen siyah-beyazlı takım, bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrılmasını bildi. Siyah-beyazlılar bu sonuçla bu sezon Süper Lig'de geriye düştüğü maçlarda en fazla puan toplayan takım oldu (13).

Bu sezon ligdeki 8. galibiyetini alan ve 28 puana ulaşan Beşiktaş 7. sıraya yükseldi.

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın istifasının ardından göreve getirilen Önder Karaveli yönetiminde iki galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan aldı.