Beşiktaş kazandı! İşte Süper Lig puan durumu! Fark kaç oldu?
Süper Lig'de 26. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta Sivasspor'u 2-1 mağlup etti ve puanını 31'e yükseltti. Sarı Lacivertli ekip bu galibiyetle maç fazlasıyla 13. sıraya yükseldi. Bugün oynanan maçlarda ise Trabzonspor Erzurumspor'u, Beşiktaş da Göztepe'yi 1-0 yenerek haftayı 3'er puanla kapattı. Haftanın en önemli maçlarında Lider Başakşehir, Kayserispor'a konuk olacak. Takipçisi Galatasaray ise Yeni Malatyaspor ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak. Spor Toto Süper Lig 26. hafta maç sonuçları, puan durumu haberimizde.
Süper Lig'de 26. haftanın perdesi Kadıköy'de açıldı. Tarihinin en zor sezonlarından birisini yaşayan Fenerbahçe, açılış maçında Sivasspor'u 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti ve puanını 31'e yükseltti. Bugün oynanan maçlarda ise Trabzonspor deplasmanda Erzurumspor'u 1-0 ile geçti. Beşiktaş ise sahasında Göztepe'yi 1-0 yendi. Lider Başakşehir, Kayserispor'a konuk olacak. Takipçisi Galatasaray ise Yeni Malatyaspor ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak. İşte Süper Lig 26. hafta puan durumu ve detaylar...
DETAYLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig'de 26. hafta maç sonuçları
Fenerbahçe 2 - 1 Sivasspor
Konyaspor 0-2 Çaykur Rizespor
Akhisarspor 2-3 Kasımpaşa
Erzurumspor 0-1 Trabzonspor
Antalyaspor 3-0 Alanyaspor
Beşiktaş 1-0 Göztepe
Yeni Malatyaspor - Ankaragücü
Kayserispor - Başakşehir
Bursaspor - Galatasaray
Süper Lig 26. hafta puan durumu
1- Başakşehir 57 (1 Maç eksik)
2- Galatasaray 49 (1 Maç eksik)
3- Beşiktaş 47
4- Trabzonspor 43
5- Konyaspor 35
6- Antalyaspor 35
7- Çaykur Rizespor 34
8- Yeni Malatyaspor 34 (1 Maç eksik)
9- Sivasspor 34
10- Kasımpaşa 34
11- Alanyaspor 34
12- Kayserispor 32 (1 Maç eksik)
13- Fenerbahçe 31
14- Ankaragücü 31 (1 Maç eksik)
15- Bursaspor 28 (1 Maç eksik)
16- Göztepe 27
17- Erzurumspor 22
18- Akhisarspor 21
Süper Lig 27. hafta programı
Alanyaspor - Bursaspor
Galatasaray - Yeni Malatyaspor
Trabzonspor - Antalyaspor
Kasımpaşa - Erzurumspor
Göztepe - Akhisarspor
Başakşehir - Konyaspor
Sivasspor - Kayserispor
Çaykur Rizespor - Beşiktaş
Ankaragücü - Fenerbahçe