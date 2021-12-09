UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5-0’lık Borussia Dortmund mağlubiyetiyle Avrupa’ya veda eden Kara Kartal, Süper Lig ’de pazar günü Kayserispor’u ağırlayacak. Devler Ligi’ndeki son mücadelede kadroda rotasyon yapan teknik ekip, ideal 11’i hafta sonunda oynanacak karşılaşmada sahaya sürecek. Önceki gece Signal Iduna Park’ta; stoperde Welinton-Montero ikilisine görev veren teknik direktör Sergen Yalçın’ın, Kayserispor karşılaşmasında Montero ve Vida’yı sahaya sürmesi bekleniyor. Almanya devi karşısında sağ bekte görevlendirdiği Necip Uysal’ı kulübeye çekecek olan Yalçın, Valentin Rosier’i pazar günü ilk 11’de görevlendirecek. Etkisiz performansıyla taraftarı adeta çıldırtan Kenan Karaman’ın yerine de Rachid Ghezzal görev yapacak.

Pjanic’in durumu...

Yüksek ateş sebebiyle Siyah Beyazlılar’ın Borussia Dortmund maçı kafilesine dahil edilmeyen Miralem Pjanic’in durumu ise belirsizliğini koruyor. Tedavisi süren tecrübeli futbolcu, sağlığına kavuşması halinde Kayserispor karşılaşmasında orta sahada görev yapacak. Eğer Pjanic oynamazsa orta saha 3’lüsünün; Josef de Souza, Can Bozdoğan ve Atiba Hutchinson’dan oluşması bekleniyor.







