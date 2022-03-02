Ziraat Türkiye Kupası'nde çeyrek finalinde Beşiktaş ile Kayserispor, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Lig yarışında zirvenin 22 puan gerisinde kalan Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kazandığı Türkiye Kupası’nı tekrar müzesine götürmek istiyor. Kayserispor karşısında kazanarak yarı finale yükselmek isteyen Önder Karaveli yönetimindeki Kara Kartal'da tek hedef galibiyet. Son 16'da Fenerbahçe 'yi eleyen Hikmet Karaman'lı Kayserispor ise zorlu deplasmanda bir sürpriz daha yapıp evine tur biletiyle dönmeyi amaçlıyor.

TFF'den yapılan açıklamada mücadelenin VAR hakemi olarak Suat Arslanboğa görev yapacak.

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Kayserispor maçını Halil Umut Meler yönetecek. Yarın akşam saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan şifresiz olarak ekranlara gelecek.







