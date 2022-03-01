Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş , Ziraat Türkiye Kupası’nda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre basına kapalı olarak gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktörü Önder Karaveli’nin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.

İdman; ısınma ve istasyon koşuları ile stretching çalışmasıyla başlarken, 5’e 2 çalışmasının ardından taktik program uygulandı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:

Siyah-Beyazlı ekibin teknik direktörü Önder Karaveli, Yukatel Kayserispor maçı kadrosuna 21 futbolcuyu dahil etti. Siyah-Beyazlılar'da sakatlıklarını atlatan Rıdvan Yılmaz ile Cyle Larin maç kadrosunda yer alırken, Domagoj Vida, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup ve Miralem Pjanic mücadelede forma giyemeyecekler.







