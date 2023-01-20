Beşiktaş, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig ’de Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, 5’e 2’nin ardından oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın (21 Ocak) saat 12.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Kayseri’ye giderek kampa girecek.