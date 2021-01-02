Beşiktaş, Kayserispor maçına hazır! İşte bugünkü idmandan notlar

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile taktik programın yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada oynanan taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı için bugün saat 16.00’da özel uçakla Kayseri’ye giderek kampa girecek.

İSTANBUL (İHA)