Beşiktaş Kayserispor maçına hazır

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig ’de Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi. Basına kapalı idman, yaklaşık bir saat sürdü. Teknik direktör Valérien Ismaël’in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Siyah beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’in 1. haftasında, yarın (6 Ağustos) saat 21.45’te Vodafone Park’ta Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.