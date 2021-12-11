Beşiktaş Kayserispor maçına hazır

Başkan Ahmet Nur Çebi, İkinci Başkan Adnan Dalgakıran, Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar’ın da izlediği basına kapalı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli’nin yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Küçük oyunların yer aldığı çalışmalar ve 5’e 2 çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının ye aldığı uygulamalar ve tam sahada yapılan taktik maçıyla sona erdi.

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig ’in 16. haftasında, yarın (12 Aralık) saat 19.00’da Vodafone Park’ta Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak