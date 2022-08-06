Beşiktaş sezonu taraftarı önünde Vodafone Park'ta Kayserispor maçıyla açıyor. Josef de Souza, Atiba Hutchinson ve Welinton'un eksiliğinde Valerien Ismael'in öğrencileri sezona galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor. Kayserispor Süper Lig'in tek transfer yapmayan takımı. Çağdaş Atan Beşiktaş deplasmanında sürpriz arayacak.

Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 21.45'de başlayacak mücade beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Beşiktaş - Kayserispor muhtemel 11'ler...

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Saiss, Emrecan, Masuaku, Ghezzal, Necip, Salih, Gedson, Muleka, Weghorst

Kayserispor: Bilal, Onur, Campanharo, Hosseni, Carole, Karimi, Attamah, Emrah, Bertolacci, Thiam, Gavranovic

Yeni transferler sahneye çıkıyor!

Geçen sezonu beklentilerin gerisinde tamamlayan ve 2022-2023’e şampiyonluk parolasıyla başlayan Siyah-Beyazlı ekipte, yeni transferler ilk kez resmi bir maçta Beşiktaş formasını giyme fırsatı bulacak. Siyah-Beyazlı ekibin bu sezon kadrosuna kattığı Romain Saiss, Wout Weghorst, Jackson Muleka, Gedson Fernandes, Arthur Masuaku ve Emrecan Uzunhan, teknik direktör Valerien Ismael’in görev vermesi halinde Beşiktaş formasıyla ilk defa lig maçında görev yapacak.

Beşiktaş'ta 3 eksik var

Siyah-Beyazlı ekip yeni sezona 3 oyuncusundan yoksun başlayacak. Tedavileri devam eden Josef de Souza ile Atiba Hutchinson’ın yanı sıra uyluk ön adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen Welinton Souza, Kayserispor karşısında görev alamayacak.

Savunmada değişim başlıyor

Kara Kartal’da Welinton’un sakatlığı sonrası stoperdeki planlama da soru işaretine dönüştü. Teknik direktör Valerien Ismael’in Saiss’in yanında kimi oynatacağı merak edilirken, Ümraniye’den gelen bilgiler genç yetenek Emrecan Uzunhan’ın formaya yakın olduğu yönünde... Kayserispor maçı öncesi gerçekleştirilen maç idmanında 21 yaşındaki futbolcuya ideal kadroda yer verildi. Emrecan, Süper Lig’in ilk haftasında oynanacak karşılaşmada sahada olacak.

Rekabette 53. randevu

Beşiktaş ve Kayserispor, lig tarihinde bu gece 53. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 52 maçta Beşiktaş 31, Kayserispor 12 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı. Beşiktaş rakibine 89 gol atarken, kalesinde 53 gol gördü. Rakibini geçen sezon İstanbul’da 4-2 mağlup eden Siyah-Beyazlı takım, deplasmandaki karşılaşmayı da 3-2 kazanmıştı.