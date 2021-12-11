Süper Lig 'de 16. hafta heyecanı yaşanıyor. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından Beşiktaş ilk maçına Kayserispor karşısında çıkıyor. Siyah-Beyazlı takım taraftarı önünde kazanarak haftayı 3 puanla kapatmanın hesaplarını yapıyor. Kayserispor ise Hikmet Karaman yönetiminde geçen hafta 9 kişi ile Antalyaspor'u mağlup etmeyi başarmıştı. Karaman'ın öğrencileri çıkışını Beşiktaş karşısında sürdürme peşinde.

Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Önder Karaveli takımın başında olacak

Beşiktaş’ta teknik direktörlüğe geçici olarak altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli getirilecek. Siyah beyazlıların Süper Lig ’de bu hafta oynayacağı Yuketel Kayserispor maçında takımın başında Önder Karaveli olacak.

Beşiktaş'ta 6 eksik var!

Necip Uysal kırmızı, Josef de Souza ve Welinton ise sarı kart cezası nedeniyle Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca Mert Günok, N'Koudou ve Teixeira da sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Ali Şansalan yönetecek

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Beşiktaş-Yukatel Kayserispor maçında Çanakkale bölgesinden Ali Şansalan çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Samet Çavuş yapacak. Maçın 4.Hakemi Volkan Bayarslan.

Kayserispor'da 2 cezalı

Kayserispor'da Mario Gavranovic ve Dimitrios Kolovetsios Antalyaspor maçında kırmızı kart gördükleri için Beşiktaş karşısında forma giyemeyecekler. Uğur Demirok ve Silviu Lung ise kart görmeleri halinde bir sonraki Süper Lig maçında forma giyemeyecek.



