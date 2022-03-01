Ziraat Türkiye Kupası'nde çeyrek finalinde Beşiktaş ile Kayserispor, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Lig yarışında zirvenin 22 puan gerisinde kalan Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kazandığı Türkiye Kupası’nı tekrar müzesine götürmek istiyor. Kayserispor karşısında kazanarak yarı finale yükselmek isteyen Önder Karaveli yönetimindeki Kara Kartal'da tek hedef galibiyet. Son 16'da Fenerbahçe 'yi eleyen Hikmet Karaman'lı Kayserispor ise zorlu deplasmanda bir sürpriz daha yapıp evine tur biletiyle dönmeyi amaçlıyor. Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak olan karşılaşmanın kazananı, Trabzonspor - Antalyaspor maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Kayserispor maçını Halil Umut Meler yönetecek. Yarın akşam saat 20.30'da başlayacak ve A Spor'dan şifresiz olarak ekranlara gelecek karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Beşiktaş - Kayserispor 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Umut, Necip, Atiba, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Batshuayi.

Kayserispor: Cenk, Carole, Mert, Hosseini, Onur, İbrahim, Bertolacci, Abdülkadir, Ramazan, Cardoso, Gavranovic

Golcüler görev başına

Siyah-Beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’de 27. haftayı 3-2’lik Sivasspor galibiyetiyle tamamlamıştı. Zorlu mücadelede Kara Kartal’a zaferi getiren goller; Michy Batshuayi (2) ve Rachid Ghezzal’dan gelmişti. Son dönemde form olarak çıkışta bulunan iki futbolcu, bu akşam Kayserispor’la oynanacak kritik karşılaşmada da Kara Kartal’ın en önemli kozu olacak. Ligde 11 golü ve 4 asisti bulunan Batshuayi, hücum hattında efektif görüntüsünü sürdürerek, takımına skor katkısı yaparak turu getiren isim olmaya çalışacak. Teknik direktör Önder Karaveli’den aldığı görevle sık sık hücum hattının ön bölgesine çıkarak pozisyon arayacak olan tecrübeli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal da hem asistleri hem de golleriyle bu karşılaşmaya damgasını vurmayı hedefliyor.

Kartal’a çifte müjde

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final turunda bu akşam Kayserispor’u ağırlayacak olan Siyah-Beyazlılar’da bu karşılaşma öncesinde eksik isimlerin bir bir takıma dönmesi teknik ekibi memnun ediyor. Hafta başından itibaren yapılan takım çalışmalarında yer alan; Cyle Larin ve Rıdvan Yılmaz, bu akşam Vodafone Park’ta forma giyebilecek. İki futbolcunun oyuna sonradan dahil olması bekleniyor. Bu iki isme ek olarak sakatlıkları geçmesine rağmen idman eksikleri süren; Kevin N’Koudou, Mert ve Pjanic, Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Josef de bu akşam yok.

Siyah-Beyazlılar geri sayımda

Kara Kartal, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün akşam saatlerinde yaptığı idmanla tamamladı. Basına kapalı idman, 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5’e 2 çalışması ile taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, tam sahada taktik maçıyla sona erdi. Ardından takım kampa girip maç saatini beklemeye başladı.

Önder Karaveli için özel karşılaşma

Kayserispor ile oynanacak olan kupa mücadelesi, Önder Karaveli için de özel bir maç olacak. Sergen Yalçın’ın görevden ayrılmasının ardından Beşiktaş’ın başında ilk kez sahaya çıkan Önder Karaveli, ilk maçında Kayserispor’la karşı karşıya gelmiş ve takımı sahadan 4-2’lik galibiyetle ayrılmıştı. Karaveli, bu kez kupa mücadelesinde Kayserispor’u eleyerek yarı finale yükselmek istiyor. U19 takımının başından A Takıma yükselen Karaveli, Beşiktaş’ın başında çıktığı 12 lig maçında 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, Türkiye Kupası’nda da Altay ve Göztepe’yi kupanın dışına itmeyi başardı. Süper Kupa’yı kazandı.

İkili rekabette Beşiktaş üstün

İki takım bugüne kadar resmi maçlarda 48 kez karşı karşıya gelirken, bu mücadelelerde Beşiktaş 26 galibiyet elde etti. 10 mücadele beraberlikle sonuçlanırken, Kayserispor ise 12 kez rakibini yenmeyi başardı. Beşiktaş’ın sahasında oynanan 24 maçta ise siyah-beyazlı emip 19 galibiyet alırken, 3 maç beraberlikle sonuçlandı. 2 mücadelede ise Kayserispor kazandı. Konuk ekip, bu deplasmanda en son galibiyetini 15 Ekim 2011 tarihinde aldı. Bu maçın ardından İstanbul’da oynanan 10 karşılaşmada Beşiktaş 9 galibiyet alırken 1 mücadele de berabere bitti. Kayserispor, Beşiktaş deplasmanında son 10 yılda yalnızca 1 puan alırken, bu maçta da Kayserispor’un başında Sergen Yalçın yer alıyordu.

Kayserispor'da 5 eksik var

Beşiktaş karşısında turu geçen taraf olmak isteyen Kayserispor'da 5 eksik var. Sakatlıkları bulunan Yasir Subaşı, Dilmitrios kolovetsios, Bernard Mensah, Emrah Başsan ve koronavirüs karantinasında bulunan Bilal Bayezit forma giyemeyecek.