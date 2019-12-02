Beşiktaş, Süper Lig’de 13. haftanın kapanış maçında İstikbal Mobilya Kayserispor’u konuk edecek. Siyah-beyazlı takım, ligde 12 maçta 6 galibiyet ve 3 beraberlikle 21 puan topladı. Son sıradaki İstikbal Mobilya Kayserispor ise 1 galibiyet ve 4 beraberlikle 7 puan alabildi. Bugüne kadar 7 kez Türkiye Kupası maçında karşılaşan iki ekip , Süper Lig tarihinde ise 46 kez birbirine üstünlük kurmaya çalıştı. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 46 müsabakada 9 maç berabere bitti. Siyah-beyazlılar takım ise 26 kez kazanırken, sarı-kırmızılılar ise 11 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu maçlarda Kayserispor, rakibine 44 gol attı. Beşiktaş ise 72 gol attı.

İstanbul’da oynanan 23 müsabakada Beşiktaş’ın üstünlüğü var. Söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş 18 kez, Kayserispor ise 2 kez kazandı. 3 maç da berabere bitti. Geçen sezon İstanbul’da oynanan maçı Kartal 2-0 kazanmıştı.

Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma, bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Ümit Öztürk'ün yöneteceği karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarında naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Beşiktaş - Kayserispor muhtemel 11'ler:

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Diaby, Atiba, Elneny, Ljajiç, Caner, Burak

Kayserispor: Lung, Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir Subaşı, Djedje, Şamil Cinas, Hasan Hüseyin, Emre Demir,Umut, Adebayor

Burak Yılmaz geri dönüyor

Siyah-Beyazlılar’ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, teknik direktör Abdullah Avcı’nın kararı sebebiyle takımının UEFA Avrupa Ligi’nde Slovan Bratislava’yla oynadığı karşılaşmada forma giymemişti. Avrupa maçını dinlenerek geçiren tecrübeli futbolcu, Kayserispor mücadelesine özel olarak hazırlandı...

Formunun zirvesinde bulunan 34 yaşındaki futbolcu, Vodafone Park’ta taraftarı önünde şovuna kaldığı yerden devam etmeyi amaçlıyor. Son olarak Konyaspor karşılaşmasında rakip fileleri sarsıp takımına 3 puanı getiren isim olan Burak, başarılı görüntüsünü bu akşam da sürdürmeyi hedefliyor.

Beşiktaş Vodafone Park’ta 17 maçtır yenilmedi

Kara Kartal, evindeki son 17 lig maçında yenilmedi. Vodafone Park’ta son olarak geçen sezonun 12. haftasında Sivasspor’a yenilen Siyah-Beyazlı ekip, bu mağlubiyetin ardından evindeki 17 karşılaşmada 12 galibiyet ve 5 beraberlikle 41 puan topladı. Beşiktaş, bu seride toplam 33 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.

Necip Uysal sınırda

Tecrübeli futbolcu, Kayserispor mücadelesi öncesinde ceza sınırında bulunuyor. Necip, bu akşamki karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda 14. haftadaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek. Bu arada sakatlığı bulunan Victor Ruiz de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Beşiktaş’ta 4 oyuncunun sakatlığı bulunuyor

Ligde bu akşam Kayserispor’u ağırlayacak olan Beşiktaş’ta 4 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Uzun süreli sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ve Douglas Santos ’un yanı sıra UEFA Avrupa Ligi’ndeki Slovan Bratislava maçı öncesinde sakatlanan Victor Ruiz ile Kartal Kayra Yılmaz, bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kayserispor’da 7 oyuncu yok

Ligde bu akşam Beşiktaş’a konuk olacak Kayserispor’da 7 oyuncu İstanbul’a getirilmedi. Sarı-Kırmızılılar’da; kaleci Hakan Arıkan, Ömer Uzun, sakatlığı bulunan Alpay Çelebi, sarı kart cezalısı Pedro Henrique, kadro dışı bırakılan Bilal Başacıkoğlu, Adryan Tavares, Paul Georges Ntep, Beşiktaş maçı kafilesine dahil edilmedi.