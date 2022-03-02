Altay ve Sivasspor engellerini "tek farklı" galibiyetlerle geçen Beşiktaş , Ziraat Türkiye Kupası'nda da Kayserispor'u devirip adını yarı finale yazdırmak istiyor. Siyah-beyazlı ekipte Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Miralem Pjanic ve Mert Günok sakat; Kevin N'Koudou iyileşti ancak henüz tam olarak hazır değil. TD Önder Karaveli orta alanda "Necip & Atiba" ikilisiyle savunma güvenliğini sağlayıp Alex Teixeira'yı "10 numara" pozisyonunda kullanmayı planlıyor. bir ihtimal Emirhan İlkhan'ın enerjisinden de faydalanabilir. Sağ açıkta Rachid Ghezzal, sol açıkta Kenan Karaman forma giyecek. En ileride Michy Batshuayi olacak. Rıdvan Yılmaz iyileşmiş olsa da Karaveli'nin sol bekte Umut Meraş ile devam etmesi bekleniyor. Sağ bekte Valentin Rosier oynayacak.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

2-0 öne geçtiği Trabzonspor maçını 90+9'da yediği penaltı golüyle 3-2 kaybeden Kayserispor'da ise 5 isim deplasman kafilesinde yer almadı. Sakatlıkları bulunan Yasir Subaşı, Dimitrios Kolovetsios, Bernard Mensah ve Emrah Başsan ile koronavirüs karantinasında bulunan Bilal Bayezit; Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. TD Hikmet Karaman'ın en büyük kozları sol açıkta görev yapan Mame Thiam ve kurt golcü Mario Gavranovic olacak. Trabzon deplasmanında atılan gollerin asistini yapan sağ bek Onur Bulut da Karaman'ın önem verdiği isimlerden bir diğeri... Stoperde "Mert Çetin & Majid Hosseini" ikilisi bozulmaz, orta alanda Joseph Attamah ve Abdulkadir Parmak'ın yanında Gustavo Campanharo izleriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın Karaveli yönetiminde evinde oynadığı 7 resmi maçın tamamında "ilk yarı beraberlik" bozulmadı.

- Kayserispor'un oynadığı son 6 resmi maçın 5'inde "karşılıklı gol" izledik. (6 maç - 22 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Türkiye Kupası karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %29'luk kesim ligde arka arkaya kazanıp morallenen siyah-beyazlılara kupa maçında da güveniyor... %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.