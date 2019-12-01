Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 13. haftasında yarın sahasında oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ’ın da izlediği belirtildi.

Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Douglas Santos, Dorukhan Toköz ve Kartal Kayra Yılmaz’ın katılmadığı, Victor Ruiz’in tedavi sonrası sahada koşu yaptığı ifade edildi.

Diğer futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı, tam sahada çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.

Hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı futbolcular, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde kampa girdi.