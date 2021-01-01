Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından yapılan şut çalışması ile tamamlandı.

Basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Beşiktaş, Süper Lig’de Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın (2 Ocak) saat 12.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 16.00’da özel uçakla Kayseri’ye giderek kampa girecek.