Beşiktaş Kayserispor maçı hazırlıkların başladı

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig ’de Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Basına kapalı idman yaklaşık bir saat sürdü.

Teknik Direktör Valérien Ismaël’in yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 28 Nisan Perşembe günü yapacağı çalışmayla devam edecek.