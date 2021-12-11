Beşiktaş - Kayserispor maçı /CANLI)

Süper Lig 'de 16. hafta heyecanı yaşanıyor. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından Beşiktaş ilk maçına Kayserispor karşısında çıkıyor. Siyah-Beyazlı takım taraftarı önünde kazanarak haftayı 3 puanla kapatmanın hesaplarını yapıyor. Kayserispor ise Hikmet Karaman yönetiminde geçen hafta 9 kişi ile Antalyaspor'u mağlup etmeyi başarmıştı. Karaman'ın öğrencileri çıkışını Beşiktaş karşısında sürdürme peşinde.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı, maç başladı.

2' Beşiktaş'ta Larin'in kaptırdığı top sonrasında Kayserispor kontraya çıktı. İbrahim sağ kanattan ortasını yaptı, ön direkte İlhan Parlak kale dibinden vurdu ancak Serdar'a çarpan top kornere gitti.

9' Alkışlar Serdar Saatçı'ya... Pjanic'in kullandığı serbest vuruşta top kornere gitti. Serdar ise maçın hakeminin yanına giderek, 'Top benden çıktı' dedi ve karar kornerden, auta dönüştü.

15' Sol taraftan kullanılan kornerde Pjanic ön direğe ortaladı. O bölgedeki tüm futbolcuları geçip kale dibinde seken topu Lung son anda uzaklaştırdı.

25' Michy Batshuayi'nin pasında ceza alanında topla buluşan Cyle Larin'in dönerek yaptığı vuruşta top kalenin solundan auta çıkıyor.

32' Atiba'nın pasıyla ceza alanı sol çaprazında topu alan Batshuayi topu sağına çekerek rakibini şık bir şekilde ekarte edip, sert vurdu ancak Lung başarılı.

GOL

37' Hızlı gelişen Kayseri atağında Onur sağ kanattan içeriye şık ortaladı, Thiam penaltı noktasında bomboş kaldı ve iyi bir kafa vuruşuyla Ersin'i çaresiz bıraktı.

GOL

45' Serdar Saatçı orta alanda topla buluşup, ceza alanına şişirdi. Arkadan o bölgeye çok iyi hareketlenen Cyle Larin uzak köşeye doğru şık ve sert bir kafa vuruşuyla ağları sarsıp, skora dengeyi getirdi: 1-1.

45' +3 ekleniyor.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

47' Beşiktaş'ın sağ kanattan gelişen atağında Pjanic'in ortasına arka direkte Larin kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.

48' Ghezzal sahanın en sağından, en solundaki Rıdvan'a harika bir pas attı. Rıdvan da gelişine bir dokunuşla topu rakip kaleye gönderdi, Lung son anda topu çeldi.

Beşiktaş - Kayserispor maçı 11'i

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Serdar, Rıdvan, Atiba, Ghezzal, Can, Pjanic, Larin, Batshuayi

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Carole, Kemen, İbrahim, Campanharo, Emrah, Thiam, İlhan

MAÇTAN NOTLAR:

ÖNDER KARAVELİ’DEN 7 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş’ta teknik sorumlu Önder Karaveli, Borussia Dortmund maçının 11’inde 7 değişikliğe giderek Kayserispor mücadelesine çıktı. Karaveli, savunmada Necip Uysal’ın yerine Rosier, Welinton’un yerine Serdar Saatçı, Montero’nun yerine Vida ve Umut Meraş’ın yerine ise Rıdvan Yılmaz’ı görevlendirdi. Orta alanda cezalı olan Josef ve Mehmet Topal’ın yerine Atiba ve Pjanic, hücum hattının sağında ise Kenan Karaman’ın yerine Rachid Ghezzal forma giydi.

Kaleyi Ersin Destanoğlu’na emanet eden Önder Karaveli, savunma dörtlüsünü; Rosier, Serdar Saatçı, Vida ve Rıdvan Yılmaz’dan oluşturdu. Orta alanda Atiba, Can Bozdoğan ve Miralem Pjanic’i sahaya süren Karaveli, hücum hattının sağında Ghezzal, solunda Larin’i tercih etti. Önder Karaveli’nin hücum hattındaki tercihi ise Michy Batshuayi oldu. Beşiktaş’ın Yukatel Kayserispor karşısındaki 11’i şöyle: “Ersin Destanoğlu - Rosier, Serdar Saatçı, Vida, Rıdvan Yılmaz, Atiba, Pjanic, Can Bozdoğan, Larin, Batshuayi.”

VODAFONE PARK’TA SERGEN YALÇIN SESLERİ

Karşılaşma öncesinde Beşiktaş taraftarları şampiyon teknik direktör Sergen Yalçın’a destek çıktı. Hafta ortasında siyah-beyazlı ekiple yollarını ayıran Sergen Yalçın lehine taraftarlar, uzun süre tezahüratlarda bulundu.

TARAFTARLARDAN TAKIMA HEM DESTEK HEM DE MESAJ

Beşiktaşlı taraftarlar, Kayserispor maçı öncesinde takımına büyük destek gösterdi. Siyah-beyazlı futbolcuların ısınma hareketlerini yapmak üzere yeşil zemine çıkmasıyla, teker teker tribünlere çağırıldı. Uzun süre oyuncular lehine tezahüratlar yapan Beşiktaşlı taraftarlar, takımın el ele tribünlere geldiği sırada ise “Burası Beşiktaş, herkes kendine gelsin” şeklinde tempo tuttu. Öte yandan Beşiktaş taraftarları genç oyuncular Serdar Saatçı ve Rıdvan Yılmaz’a özel ilgi gösterdi.

SİYAH-BEYAZLILARDA 7 EKSİK

Beşiktaş, Kayserispor maçına 7 eksikle çıktı. Siyah-beyazlı ekipte; Necip Uysal, Josef de Souza ve Welinton kart cezaları sebebiyle takımını yalnız bıraktı. Ayrıca sakatlıkları bulunan Kevin N’Koudou, Alex Teixeira ve Mert Günok da formasından uzak kaldı. Ayrıca daha önce kadro dışı bırakılan Fabrice N’Sakala ile birlikte eksik futbolcu sayısı 7 oldu.

PJANIC 2 MAÇ SONRA 11’DE

Beşiktaş’ta Kayserispor maçına ilk 11’de başlayan Miralem Pjanic, 2 maçlık aranın ardından 11’de yer aldı. Son olarak Giresunspor mücadelesinde 11’de görev yapan Bosna Hersekli orta saha oyuncusu daha sonra Kasımpaşa maçında yedek kalmış ve görev almamıştı. Tecrübeli futbolcu Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Borussia Dortmund mücadelesinde ise üst solunum enfeksiyonu nedeniyle görev alamamıştı. Pjanic, 2 maçlık aradan sonra formasına kavuşmuş oldu.

GÖKHAN TÖRE 6 MAÇ SONRA KADRODA

Siyah-beyazlı ekipte, Gökhan Töre 7 maç sonra bir karşılaşma kadrosunda yer aldı. Son olarak Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda oynanan Sporting maçında görev yapan Gökhan Töre, sonrasında 6 maçta sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmemişti. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, yaklaşık 40 günlük aranın ardından bir maç kadrosunda kendine yer buldu.

TRİBÜNLER DOLDU

Beşiktaş’ın Yukatel Kayserispor’u konuk ettiği karşılaşmada taraftarlar tribünleri doldurdu. Siyah-beyazlılar, bir önceki iç saha maçında GZT Giresunspor’u konuk ederken tribünde 4, 5 bin civarında taraftar yer almıştı. Beşiktaş yönetiminin karşılaşma öncesinde bilet fiyatlarında indirim yapmasının ardından taraftar, Vodafone Park’ta yerini aldı.

KAYSERİSPOR’DA ZORUNLU 2 DEĞİŞİKLİK

Yukatel Kayserispor’da teknik direktör Hikmet Karaman, 2-0 kazanılan Fraport TAV Antalyaspor maçının 11’inde zorunlu 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam kırmızı kart cezalıları Kolovetsios ve Gavranovic’in yerine Uğur Demirok ve İlhan Parlak’a forma şansı verdi.

Kayserispor’un Beşiktaş karşısındaki 11’i şöyle: “Lung, Onur Bulut, Hosseini, Uğur Demirok, Carole, İbrahim Akdağ, Campanharo, Emrah Başsan, Olivier Kemen, Mame Thiam, İlhan Parlak.”











