Beşiktaş - Kayserispor maçı (CANLI)

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. Son 6 haftada sadece 2 galibiyet alabilen Sergen Yalçın'ın öğrencileri eksik çıktığı maçta Kayserispor'u yenerek zirvedeki yerini korumak istiyor. Düşme hattında bulunan Kayserispor ise zorlu deplasmanda kazanmak istiyor.

MAÇ BAŞLADI!

4. dakikada Beşiktaş, Ghezzal'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Rachid Ghezzal, profesyonel kariyerindeki ilk penaltı golünü attı.

6. dakikada Kayserispor, Pedro Henrique'nin golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Denis Alibec'in ortasında ceza sahası içinde Pedro Henrique, topu ağlara gönderdi.

13. dakikada Beşiktaş, N'Koudou'nun attığı golle 2-1 öne geçti. Ljajic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Nkoudou, topu ağlara gönderdi.

18. dakikada Gökhan Töre'nin vuruşunda kaleci Doğan, topu kornere çeldi.

19. dakikada Josef de Souza'nın kafa vuruşunda top auta çıktı.

32. dakikada Beşiktaş'ta Josef de Souza, sarı kart gördü.

37. dakikada Beşiktaş’ta Valentin Rosier, sarı kart gördü. Rosier, Rizespor maçında cezalı duruma düştü.

İlk yarı Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

50. dakikada Beşiktaş'ta Necip Uysal, sarı kart gördü. Necip de Rizespor maçında cezalı duruma düştü.

53. dakikada Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou yerde kaldı ve penaltı bekledi. Cüneyt Çakır oyunu devam ettirdi.





SÜPER LİG PUAN DURUMU

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Necip, Josef, Ljajic, Ghezzal, Gökhan, N'Koudou

Kayserispor: Doğan, Aziz Behich, Kolovetsios, Mario Paz, Kvrzic, Attamah, Muhar, Henrique, Lennon, Alibec, İlhan Parlak

Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başladı. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligde 22 galibiyet, altışar beraberlikle yenilgisi bulunan Beşiktaş, 72 puanla lider durumda bulunuyor. Kayserispor ise 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 yenilgi sonunda topladığı 35 puanla 18. sırada yer alıyor.

Beşiktaş - Hes Kablo Kayserispor maçından notlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, eksik oyuncularının yokluğunda ilk 11’i kurmakta zorlandı. Tecrübeli teknik adam, sakat ve cezalı oyuncularının çokluğunda Demir Grup Sivasspor maçının 11'ine göre 5 değişikliğe giderek Kayserispor maçına çıktı. Sergen Yalçın; sarı kart cezalısı Welinton'un yerine Montero, Atiba'nın yerine Necip Uysal, Dorukhan Toköz'ün yerine Adem Ljajic, Larin'in yerine N'Koudou ve Aboubakar'ın yerine Gökhan Töre'yi sahaya sürdü.

Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Rosier, Vida, Montero ve N'Sakala'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef ve Necip Uysal'ı görevlendiren Yalçın'ın, hücum hattındaki tercihleri ise Ghezzal, Ljajic, N'Koudou ve Gökhan Töre oldu.

MONTERO 13 MAÇ SONRA 11’DE

Siyah-beyazlı ekipte, İspanyol stoper 13 maç aradan sonra ilk 11'deki yerini aldı. Son olarak Süper Lig'in 22'nci haftasında iç sahada kaybedilen Trabzonspor müsabakasında forma giyen Montero, sonrasında yaşadığı sakatlık ve teknik heyet tercihi nedeniyle görev almadı. İspanyol savunmacı, Trabzonspor karşılaşmasının ardından sadece B.B Erzurumspor maçında 1 dakika forma şansı bulmuştu.

GÖKHAN TÖRE FORVETE

Siyah-beyazlılarda, 3 forvet oyuncusu Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Cyle Larin'in yokluğunda Gökhan Töre forvette oynadı. Erzurumspor deplasmanında Cenk'i, Sivasspor karşılaşmasında ise Larin ve Aboubakar'ı kaybeden teknik direktör Sergen Yalçın, forvette Gökhan Töre'yi görevlendirdi. Sakatlığını atlatmasının ardından son 5 maçtır oyuna sonradan dahil olan tecrübeli futbolcu, Kayserispor maçında takımının gol umudu oldu.

TÖRE 2'NCİ KEZ İLK 11'DE

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süreler takımdan ayrı kalan Gökhan Töre, ikinci kez ilk 11'de görev aldı. Sezon başında eski takımına tekrardan katılan tecrübeli kanat oyuncusu, ligde 2'nci kez ilk 11'de görev aldı. Daha önce sezonun ilk yarısında Gençlerbirliği ile iç sahada oynanan mücadeleye 11'de başlayan Töre, 2'nci kez ilk 11'de görev almış oldu.

HAMZA HAMZAOĞLU'NDAN 3 DEĞİŞİKLİK

Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği maçının 11'inde 3 değişikliğe giderek bu karşılamaya çıktı. Tecrübeli teknik adam Uğur Demirok'un yerine Mario Paz, Awramowski'nin yerine Muhar, Muğdat Çelik'in yerine ise İlhan Parlak'ı görevlendirdi.