Beşiktaş Kayserispor hazırlıklarına başladı

Süper Lig’de dün evinde Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş, 24. haftada konuk olacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına start verdi. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimde yaklaşık 1.5 saat süren idmanda dün derbide forma giyen oyuncular, salonda rejenarasyon çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma, istasyon koşuları ve streching çalışmalarının ardından dar alanda oyun kontrol pas çalışması patı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

İHA