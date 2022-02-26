Beşiktaş-Kayserispor bilet fiyatları

Beşiktaş , Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde, 2 Mart Çarşamba günü saat 20.30’da Vodafone Park’ta Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.

Siyah-Beyazlılar'ın bilet fiyatlarıyla ilgili resmi sitesinden yaptığı açıklama şöyle;

Bilet Alımı

- Taraftarlarımız biletlerini; passo.com.tr, Vodafone Park Bilet Satış Gişesi ve Passo Mobil uygulaması üzerinden satın alabilirler.

- Bir kişi, (3) üç adet bilet satın alabilir.

- Bilet satın alacak taraftarlarımızın biletlerini satın almadan önce HES uygulamasındaki HES Kod Ayarları > Aşı Durumu > Hastalık Durumu ve Test Durumu bildirimlerini aktif hale getirmeleri gerekmektedir. Bu bildirimleri aktif hale getirmeyenler bilet satın alamayacaktır.

- Passolig kartı olmayan taraftarlarımız passo.com.tr adresinden başvuru yaptıktan sonra bilet satın alabilirler.

- E-Bilet uygulamasının zorunlu olduğu ve hem elektronik bilet hem de kağıt biletle giriş yapılan müsabakalarda başkası adına düzenlenmiş elektronik kart ile müsabakaya giren ve kartını başkasına kullandıran kişiler hakkında 6222 sayılı kanunun 15. maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem yapılmakta ve bu kişiler hakkında ayrıca seyirden men cezası uygulanmaktadır. Bu sebepten taraftarlarımızın herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için başkasına ait elektronik kart (Passolig) ile müsabakalara girmemeleri ve kendi elektronik kartlarını başkalarına kullandırmamaları gerekmektedir.

12 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR STADYUMA GİREMEYECEKTİR!

BİLET FİYATLARI

Kategori 1: 165TL

Kategori 2: 150TL

Kategori 3: 130TL

Kategori 4: 125TL

Kategori 5: 110TL

Kategori 6: 100TL

Kategori 7: 70TL

Kategori 8: 65TL

VIP 101-126: 475TL

VIP 100: 525TL