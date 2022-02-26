Beşiktaş-Kayserispor bilet fiyatları
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde, 2 Mart Çarşamba günü saat 20.30’da Vodafone Park’ta Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak. Müsabakanın biletleri, yarın (27 Şubat) saat 11.00’de satışa sunulacak.
Beşiktaş , Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde, 2 Mart Çarşamba günü saat 20.30’da Vodafone Park’ta Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.
Siyah-Beyazlılar'ın bilet fiyatlarıyla ilgili resmi sitesinden yaptığı açıklama şöyle;
Bilet Alımı
- Taraftarlarımız biletlerini; passo.com.tr, Vodafone Park Bilet Satış Gişesi ve Passo Mobil uygulaması üzerinden satın alabilirler.
- Bir kişi, (3) üç adet bilet satın alabilir.
- Bilet satın alacak taraftarlarımızın biletlerini satın almadan önce HES uygulamasındaki HES Kod Ayarları > Aşı Durumu > Hastalık Durumu ve Test Durumu bildirimlerini aktif hale getirmeleri gerekmektedir. Bu bildirimleri aktif hale getirmeyenler bilet satın alamayacaktır.
- Passolig kartı olmayan taraftarlarımız passo.com.tr adresinden başvuru yaptıktan sonra bilet satın alabilirler.
- E-Bilet uygulamasının zorunlu olduğu ve hem elektronik bilet hem de kağıt biletle giriş yapılan müsabakalarda başkası adına düzenlenmiş elektronik kart ile müsabakaya giren ve kartını başkasına kullandıran kişiler hakkında 6222 sayılı kanunun 15. maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem yapılmakta ve bu kişiler hakkında ayrıca seyirden men cezası uygulanmaktadır. Bu sebepten taraftarlarımızın herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için başkasına ait elektronik kart (Passolig) ile müsabakalara girmemeleri ve kendi elektronik kartlarını başkalarına kullandırmamaları gerekmektedir.
12 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR STADYUMA GİREMEYECEKTİR!
BİLET FİYATLARI
Kategori 1: 165TL
Kategori 2: 150TL
Kategori 3: 130TL
Kategori 4: 125TL
Kategori 5: 110TL
Kategori 6: 100TL
Kategori 7: 70TL
Kategori 8: 65TL
VIP 101-126: 475TL
VIP 100: 525TL