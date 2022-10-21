Beşiktaş kayıp istemiyor

Beşiktaş , Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kasım ayının ilk haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş, Nef Stadyumu'na kayıpsız gitmeyi planlıyor.

İki yıldızdan kötü haber

Kara Kartal'ın yıldızı Rachid Ghezzal, uzun bir sakatlık süreci sonrasında Trabzonspor maçında ilk 11'e dönüp, tamamen hazır hale gelse de ilk yarı bitmeden sakatlanıp, kenara gelmişti. Bir diğer isim Wout Weghorst da kapsamlı testlerden geçti. Ghezzal'ın sol uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama saptanırken, Weghorst’un uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtilmişti .Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda sağlık ekibinin yaptığı çalışma sonrası teknik ekibe rapor sunumu yapıldı. Buna göre her iki futbolcu da Hatay deplasmanında kadroda yer alamayacak.





Muleka'nın istediği oldu

Yaz transfer döneminde takıma katılan Jackson Muleka, şimdiye kadar çıktığı 8 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Formunda son dönemde düşüş yaşayan Kongolu hücum oyuncusu, hocası Ismael tarafından her iki kanatta da kullanıldı. Fakat forvet hattında serbest oynadığında daha etkili olduğunu teknik ekibe ileten 23 yaşındaki futbolcunun isteği, geri çevrilmedi. Kasımpaşa’da bu şekilde büyük çıkış yakalayan Muleka, yeni sistem içinde skora katkı vereceğinden emin. Muleka'nın, Hatay deplasmanında ileri uçta olması bekleniyor.





Gedson'a 11 yolu gözüktü

Son dönemde kulübeye hapsolan Gedson Fernandes, yeniden ilk 11'e dönüyor... Portekizli futbolcu, bu hafta sonu bir aksilik olmazsa ilk 11'de sahaya çıkacak. Yıldız orta saha oyuncusu, bu bölgede Josef ve Salih Uçan ile birlikte forma giyecek. Gedson'un, özellikle rakip kaleye yakın oynaması ve hücumda opsiyon yaratması istendi.

Romain Saiss kararı bekliyor

Adale sakatlığı sebebiyle Trabzonspor maçında forma giyemeyen Romain Saiss'in, durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Faslı savunmacının, bu doğrultuda Hatay ile oynanacak mücadelede forma giyebilme ihtimali ortaya çıktı. Fakat 32 yaşındaki oyuncuyla ilgili olarak son kararın maç gününde verilmesi bekleniyor. Tecrübeli futbolcu, bu sezon Siyah-Beyazlı forma altında 9 maça çıktı.

Kartal kayıp istemiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, son haftalarda alınan puan kayıplarının yanında şampiyonluk yarışı verdiği Fenerbahçe ve Trabzonspor'a da 2'şer puan kaybetti. Fransız teknik adam, deplasmanda oynayacağı bir diğer rakip olan Galatasaray karşısında da kayıp yaşamak istemiyor. 47 yaşındaki teknik adam, ilk etapta Hatayspor ve Ümraniyespor ile oynanacak karşılaşmalara konsantre olunmasını istedi. Ismael, söz konusu iki mücadeleden 6 puanla ayrılıp, yaşanacak motivasyon ile birlikte Galatasaray'ı devirmenin planlarını yapıyor.





'Yüreğimizi ortaya koyacağız'

Hatay ve Ümraniye önünde hücum futbolu oynayacaklarını oyuncularına ileten Ismael, "Bunun için hep birlikte yüreğimizi ortaya koyup mücadele edeceğiz. İlk haftalarda gösterdiğimiz istek ve arzuyu yeniden ortaya koyup, bizi destekleyen taraftarımızı mutlu etmeliyiz. Çok çalışıp, yeniden yarışın içerisine dahil olmalıyız" diye konuştu.

Orhan Yıldırım



