Spor Toto Süper Lig’te Beşiktaş ve Kasımpaşa, Vodafone Park’ta bu sezon son kez çimlere çıkarken, Şenol Güneş de son kez takımının başında sahaya çıkacak.

Trabzonspor deplasmanında istediğini alamayan Beşiktaş’ın ilk iddiası kalmadı; ancak şimdi 3. sırayı korumak için mücadele edecekler. Kasımpaşa’yı yendiği taktirde sezonu 3. sırada bitirmeyi garantileyecek olan Beşiktaş, beraberlik ve yenilgi halinde ise ikili averajda dezavantajlı olduğu Trabzonspor’un Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puan almamasını ümit edecek. Son 12 lig maçında sadece 1 kez kalesini gol kapatabilen Beşiktaş, Kasımpaşa’yla oynadığı son 25 karşılaşmada da ağları en azından 1 kez havalandırdı. Ev sahibinde Gökhan Gönül, Dorukhan Toköz ve Adriano’nun durumları şüpheli.

Özellikle ligin ikinci yarısındaki performansıyla büyük hayal kırıklığı yaşayan Kasımpaşa, 2019 yılında oynadığı 16 lig maçında şimdiye kadar sadece 10 puan toplayabildi. Bu süreçte sadece 1 kez kalesini gole kapatabilen Kasımpaşa, son olarak evinde Konyaspor’la berabere kalırken özellikle ikinci yarıda kaçırdığı pozisyonlarla galibiyeti kaçıran taraf oldu. Beşiktaş’a konuk olduğu 16 Süper Lig maçında sadece 1 kez kazanabilen Kasımpaşa, son haftaya girilirken Süper Lig’in en fazla gol yiyen ekibi. Konuk ekipte Loret Sadiku, Abdul Khalili ve Ramazan Köse’nin sakatlıkları bulunuyor.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

· İki ekip arasındaki son 8 maçta da her iki takım da en azından birer gol attı (KG VAR)

· Kasımpaşa’nın bu sezon deplasmanda oynadığı 16 lig maçının 12’sinde en azından 3 gol atıldı. (2,5 GOL ÜST)

· Beşiktaş’ın bu sezon evinde oynadığı 16 lig maçının 12’sinde her iki takım da en azından birer gol attı (KG VAR)

MİSLİ.COM ÜYELERİ EV SAHİBİ NET FAVORİ DİYOR!

Misli.com’da en çok satanlar listesinde Misli.com üyelerinin Beşiktaş – Kasımpaşa maçındaki tercihlerine baktığımızda bu maçı kuponlarına ekleyenlerin %40’tan fazlasının ev sahibi Beşiktaş’ın maçı kazanacağını düşündüğünü görüyoruz. Sonrasında maçta her iki yarıda da goller atılacağının düşünen Misli.com üyeleri, 1,60’lık oranıyla İY 1,5 Gol Üstü ve 1,60’lık oranıyla MS 3,5 Gol Üstü tercihlerini kuponlarına eklemişler. Beşiktaş’ın müsabakayı en az 2 farklı kazanır diyenlerin yüzdesi de hiç azımsanmayacak oranda. H1 tercihinde bulunanlar için oran 1,45.

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

Geçen hafta Trabzonspor’a kaybeden Beşiktaş’ın ikincilik şansı da kalmadı. Kasımpaşa maçında yaşanacak puan kaybıyla Trabzonspor maçının sonucuna da bağlı olarak ligi 4. tamamlama durumları var. Bu da sezonu erken açma anlamına geliyor.

Kasımpaşa, Mustafa Denizli’nin ayrılığı sonrası yeni sezonun planlamasını düşünüyor. Geçen hafta Konyaspor ile 1-1 berabere kaldılar. Trezguet’in sezon sonu takımdan ayrılması bekleniyor. Kaleci Ramazan, orta alandan Khalili ve Sadiku’nun sakatlıkları var.

Beşiktaş, taraftarı önünde son hafta iddiasız rakibi karşısında hata yapmaz. Siyah Beyazlılar kazanır.