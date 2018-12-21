Beşiktaş, Kasımpaşa'ya hazır

Süper Lig'in 17'nci haftasında yarın akşam Kasımpaşa'ya konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

21 Aralık 2018, Cuma 20:05
- A +
Beşiktaş, Kasımpaşa'ya hazır

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmaların yapıldığı idman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.