Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti

Süper Lig 'in 34. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Beşiktaş maçın hazırlıklarına bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş'ın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık bir saat sürdü. Teknik Direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan antrenman; pas, duran top ve şut çalışmalarıyla noktalandı.

Siyah-Beyazlı ekip, Spor Toto Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın (24 Nisan) saat 18.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

İlgili Haberler Bayern Münih üst üste 10. kez şampiyon



