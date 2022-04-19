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Beşiktaş-Kasımpaşa maçına bilet alanlar Fenerbahçe derbisinde öncelikli olacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında, 25 Nisan Pazartesi günü saat 20.30’da Vodafone Park’ta Kasımpaşa ile karşılaşacak. Karşılaşmanın biletleri, yarın (20 Nisan) saat 11.00’de satışa sunulacak. Kasımpaşa maçında bilet alan taraftarlar, Fenerbahçe maçında öncelikli bilet alma hakkı kazanacak.

19 Nisan 2022, Salı 13:52 Son Güncelleme:
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Beşiktaş-Kasımpaşa maçına bilet alanlar Fenerbahçe derbisinde öncelikli olacak

Spor Toto Süper Lig ’in 34. haftasında Beşiktaş , sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre Kasımpaşa maçında bilet alan taraftarlar, Fenerbahçe maçında öncelikli bilet alma hakkı kazanacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle;

1. Kategori: 165TL

2. Kategori: 150TL

3. Kategori: 130TL

4. Kategori: 125TL

5. Kategori: 110TL

6. Kategori: 100TL

7. Kategori: 70TL

8. Kategori: 65TL

VIP 100: 525TL

VIP 101-126: 475TL

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