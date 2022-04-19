Beşiktaş-Kasımpaşa maçına bilet alanlar Fenerbahçe derbisinde öncelikli olacak
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında, 25 Nisan Pazartesi günü saat 20.30’da Vodafone Park’ta Kasımpaşa ile karşılaşacak. Karşılaşmanın biletleri, yarın (20 Nisan) saat 11.00’de satışa sunulacak. Kasımpaşa maçında bilet alan taraftarlar, Fenerbahçe maçında öncelikli bilet alma hakkı kazanacak.
Spor Toto Süper Lig ’in 34. haftasında Beşiktaş , sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre Kasımpaşa maçında bilet alan taraftarlar, Fenerbahçe maçında öncelikli bilet alma hakkı kazanacak.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle;
1. Kategori: 165TL
2. Kategori: 150TL
3. Kategori: 130TL
4. Kategori: 125TL
5. Kategori: 110TL
6. Kategori: 100TL
7. Kategori: 70TL
8. Kategori: 65TL
VIP 100: 525TL
VIP 101-126: 475TL