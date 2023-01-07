Beşiktaş - Kasımpaşa maçı iddaa oranları

Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş , telafisini iç sahada Adana Demirspor'u 1-0 yenerek yapmıştı. Siyah-beyazlılarda Valentin Rosier cezalı; Josef de Souza ve Rachid Ghezzal sakat. TD Şenol Güneş, yeni doğan bebeğinin sağlık sorunlarıyla uğraşan Francisco Montero'yu ve sezon başında Sivasspor'dan transfer edilen Kerem Atakan Kesgin'i maç kadrosuna almadı. Fas Milli Takımı ile Katar'da boy gösterip büyük alkış alan ancak sakatlığı nedeniyle bir süredir yeşil sahalardan uzak kalan Romain Saiss hazır durumda; kamp kadrosunda kendine yer buldu. Rosier'in cezasında sağ bekte Tayfur Bingöl'ü izleyeceğiz. Sol bekte Arthur Masuaku olacak. Josef'in yokluğunda, orta alanda "Gedson Fernandes & Salih Uçan" ikilisinin yanında Necip Uysal veya Atiba Hutchinson'dan biri forma giyecek. En ileride Wout Weghorst'un, bir kanatta Cenk Tosun'un yerleri garanti.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Dünya Kupası arasında takımın başına Selçuk İnan'ı getiren Kasımpaşa ise, üst üste 2 yenilgi aldıktan sonra geçen hafta Alanyaspor 'u 4-1 geçip kendine gelmişti. Selçuk Hoca'nın ekibinde Fode Koita ve Jeffrey Bruma dışında göze çarpan eksik yok. Alanyaspor'a karşı stoperde 2006'lı Yasin Özcan'ı izlemiştik ancak zorluk seviyesi daha yüksek olan Beşiktaş maçında Sadik Çiftpınar ya da Daniel Graovac ilk 11'de karşılaşmaya başlayabilir. Alanyaspor karşısında Koita yok ve Stephane Bahoken kenardayken 3'lü savunma, kalabalık orta saha, hücumun en ilerisinde Haris Hajradinovic'in olduğu bir düzen görmüştük. Kazanan sistem değişmeyecektir.. Yine merkezde Hajradinovic olur; kanatlarda Mamadou Fall ve Mortadha Ben Ouanes izleriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 3 maçta Beşiktaş'ın galibiyeti bulunmuyor. (1 beraberlik - 2 Kasımpaşa galibiyeti)

- Kasımpaşa'nın ligde oynadığı son 5 maçın tamamında "karşılıklı gol" izledik. (5 maç - 15 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran seçenekleriyle iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %65'lik kesim saha ve seyirci avantajı bulunan siyah-beyazlıların 3 puana yakın olduğunu düşünüyor... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.