Beşiktaş - Kasımpaşa maçı iddaa oranları!

Alanyaspor 'u 4-1 yendikten sonra Giresun deplasmanından 0-0'la dönen Beşiktaş 'ta, TD Valerien Ismael'in orta alanda sürekli formayı verdiği Can Bozdoğan sakatlandı ve maç kadrosunda çıkarıldı. Can dışında, herhangi bir sakatlık problemi olmayan ve teknik kararla kadroya alınmayan 4 isim daha var: Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Kerem Kalafat ve Gökhan Töre... Can'ın yerine orta alanda, Josef de Souza'nın yanında büyük ihtimalle Miralem Pjanic izleyeceğiz. Cezası sona eren Welinton stoperdeki yerini geri alacak, kanatlarda Valentin Rosier ile Rıdvan yılmaz devam edecek. Sağ açıkta Rachid Ghezzal'in forması garanti; merkezde Michy Batshuayi ve sol açıkta Kevin N'Koudou ilk 11'e yakın isimler...

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Son 6 lig maçında 5 galibiyet elde eden Kasımpaşa formda bir dönemden geçiyor. Özellikle Standard Liege'den kiralanan Jackson Muleka alev almış durumda... 4-0 yendikleri Adana Demirspor maçında 3 gole katkı (2 gol - 1 asist) yapan Muleka, 9 Süper Lig maçında 9 gol attı ve 3 asist üretti. Muleka o kadar formda ki, sezon başında bu yana 22 gol katkısı (15 gol - 7 asist) aldıkları Umut Bozok bile o 6 maçlık sürecin 3'ünde kenardan geldi, ilk 11'de değildi... Uzun süredir sakat olan Jeffrey Bruma ve Sakıb Aytaç ile son lig maçında 20. dakika olmadan kenara gelen Tarkan Serbest'in oynaması beklenmiyor. Tarkan'ın yerine Ryan Donk'un stoper partneri Uros Spajic olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın iç sahada oynadığı son 3 lig maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik. (3 maç - 11 gol)

- Kasımpaşa'nın deplasmanda oynadığı son 6 lig maçının 4'ü "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %37'lik kesim Avrupa kupalarına katılma iddiasını devam ettirmek için kazanmak zorunda olan siyah-beyazlı ekipten yana... %22'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.