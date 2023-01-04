Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanın bir bölümü basına açık olarak gerçekleşti. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra futbolcular yarı sahada 4 gruba ayrıldı ve şut çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise Kasımpaşa maçının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmanda Wout Weghorst, Kerem Atakan Kesgin, Rachid Ghezzal, Salih Uçan ve Oğuzhan Akgün yer almadı.

Beşiktaş yarın yapacağı çalışmayla Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.