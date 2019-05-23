Beşiktaş - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Kasımpaşa’yı konuk edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansını kaybeden siyah-beyazlıların yeni hedefi ligi 3. sırada tamamlamak oldu. Üçüncülük için Trabzonspor’la çekişen Beşiktaş yarınki mücadeleyi kazanması halinde sezonu puan tablosunun 3. basamağında bitirecek.

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Vodafone Park’ta oynanacak mücadele saat 21.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Güneş veda ediyor

Yarınki mücadele teknik direktör Şenol Güneş’in 4 yıllık Beşiktaş macerasındaki son karşılaşma olacak. Beşiktaş ile iki lig şampiyonluğu yaşayan Güneş, sezonun sona ermesinin ardından A Milli Futbol Takımı’ndaki mesaisine başlayacak.

Beşiktaş ile Kasımpaşa 32. maça çıkıyor

Beşiktaş ile Kasımpaşa, yapacakları sezonun son hafta maçıyla lig tarihinde 32. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 31 maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü göze çarpıyor. Bugüne kadar oynanan müsabakalardan 20’sini Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı.

Beşiktaş’ın 65 golüne, Kasımpaşa 31 golle cevap verdi. Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda yapılan maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

Kasımpaşa son dönemde üstün

Beşiktaş, Süper Lig’de Kasımpaşa ile yaptığı son 7 maçın 5’inde puan kaybetti. Ligdeki son 7 karşılaşmada Kasımpaşa 3, Beşiktaş 2 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.



