Beşiktaş - Kasımpaşa maçı (CANLI)

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında bugün Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Siyah-Beyazlı takım geçen haftayı BAY geçmiş önceki haftada Adana Demirspor'u tek golle geçmişti. Siyah-Beyazlılar galibiyet serisi yakalamak adına bu mücadeleyi kazanmak istiyor. Selçuk İnan'la ilk galibiyetini geçen hafta alan Kasımpaşa ise deplasmanda sürpriz peşinde.

CANLI ANLATIM

1' Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Vodafone Park'ta oynanan ve saat 19.00'da başlayan Beşiktaş-Kasımpaşa maçında Zorbay Küçük düdük çalıyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Beşiktaş - Kasımpaşa 11'ler

Beşiktaş: Mert, Tayfur, Welinton, Tayyip, Masuaku, Salih, Gedson, Cenk Tosun, Redmond, Nkoudou, Weghorst

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Donk, Yasin, Tırpan, Aytaç, Eysseric, Fall, Mortadha, Hajradinovic.

JOSEF KADRODAN ÇIKARILDI

Beşiktaş, Kasımpaşa maçında 3 önemli oyuncusundan yararlanamayacak. Tedavileri devam edilen Rachid Ghezzal ve Salih Uçan ile sarı kart cezalısı Valentin Rosier takımdaki yerini alamayacak. Siyah-beyazlı ekipte son idmanda sakatlanan Josef De Souza da maç kadrosundan çıkarıldı

BEŞİKTAŞ EVİNDEKİ SON 4 MAÇI KAYBETMEDİ

1-0'lık Adana Demirspor galibiyetinin ardından haftayı maç yapmadan geçen Beşiktaş, taraftarı önünde 3 puana ulaşmak istiyor. 26 puanı bulunan Beşiktaş evinde oynadığı son 4 maçı kaybetmedi. Siyah-beyazlılar bu süreçte sahadan 2 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ'TA 4 İSİM CEZA SINIRINDA

Beşiktaş’ta 4 oyuncu da sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Cenk Tosun, Nathan Redmond, Romainn Saiss ve Gedson Fernandes, kart görmeleri durumunda arabam.com Konyaspor maçında görev yapamayacak.

SELÇUK İNAN İLK GALİBİYETİNİ ALMIŞTI

Son maçta Corendon Alanyaspor ’u 4-1 mağlup eden Kasımpaşa, Selçuk İnan’ın takımın başına geçmesinden sonra ilk galibiyetini aldı.

18 puanla haftaya 13. sırada giren lacivert-beyazlılar, Beşiktaş’ı da yenerek alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Sakat ve cezalı oyuncu bulunmayan Kasımpaşa son 3 deplasman karşılaşmasında 2 beraberlik 1 mağlubiyet elde etti.







