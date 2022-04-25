Beşiktaş - Kasımpaşa maçı (CANLI)

Beşiktaş Süper Lig'de 34. haftanın kapanış mücadelesinde zorlu maçta Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Valerien Ismael'in öğrencileri taraftarı önünde Kasımpaşa'yı mağlup ederek önemli bir galibiyete imza atmak istiyor. Kasımpaşa ise zorlu deplasmanda galibiyet arıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Yasin Kol ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

3' Eyyseric sağ kanattan ortaladı, Donk kafayı vurdu ancak etkisiz. Aut.

5' Beşiktaş atağında Kasımpaşa savunmasının arkasına atılan uzun topa Batshuayi hareketlendi, Spahic'le girdiği ikili mücadelede iki futbolcu da yerde kaldı. Batshuayi'nin ayağı yüzüne gelen Spahic'in dudağında bir kanama meydana geldi.

20' Rıdvan Yılmaz topu içeri şişirdi, Batshuayi indirdi, Welinton ceza sahası çizgisinin az gerisinden gelişine şansını denedi ancak top üstten dışarda.

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Beşiktaş - Kasımpaşa 11'ler...

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Pjanic, Josef, Rıdvan, Ghezzal, Güven, Batshuayi

Kasımpaşa: EErtuğrul, Hadergjonaj, Spajic, Donk, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Mortadha, Muleka

Ligde geçen hafta GZT Giresunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı takım; 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 yenilgiyle 51 puan topladı.

Son haftaların formda takımı Kasımpaşa ise 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgiyle 44 puan elde etti.

İki takım arasında 38. randevu

Beşiktaş ile Kasımpaşa, bugün yapacakları maçla lig tarihinde 38. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 37 maçın 24’ünü Beşiktaş kazandı, 8 karşılaşma berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galibiyete ulaştı. Siyah-Beyazlılar’ın 78 golüne, Lacivert-Beyazlılar 39 golle cevap verdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Beşiktaş'ta sınırda 7 isim var!

Sarı kart cezası nedeniyle GZT Giresunspor maçında forma giyemeyen Welinton Souza, bugünkü Kasımpaşa karşılaşmasında görev alabilecek. Aytemiz Alanyaspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Welinton cezalı duruma düşmüştü. Beşiktaş’ta bugünkü maç öncesi Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier, Can Bozdoğan ve Güven Yalçın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler, oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde 35. haftadaki Yukatel Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.

İç sahada dalgalı grafik

Kartal, iç sahada son 5 maçta inişli çıkışlı grafik sergiledi. Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 0-0 berabere kalan Siyah-Beyazlı ekip, bir sonraki iç saha maçında Altay’ı 1-0 yendi. Üst üste iki iç saha maçında Medipol Başakşehir ve Atakaş Hatayspor ile berabere kalan Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor’u ise 4-1 yendi.

Son 6 maçta tek mağlubiyet

Siyah-Beyazlı ekip, son 6 maçta sadece bir galibiyet alabildi. Söz konusu dönemde Aytemiz Alanyaspor’u mağlup edebilen Beşiktaş; Medipol Başakşehir (2-2), Atakaş Hatayspor (1-1), Trabzonspor (1-1) ve GZT Giresunspor (0-0) maçlarını beraberlikle tamamladı. Beşiktaş, Galatasaray ’a ise 2-1 mağlup oldu.











