Beşiktaş - Kasımpaşa maç sonucu: 3-2

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Kasımpaşa’yı konuk etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansını kaybeden Siyah-Beyazlılar, ligde herhangi bir iddiası olmayan Kasımpaşa karşısında sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve sezonu 3. sırada tamamladı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Güven Yalçın kaydederken, 20 yaşındaki genç golcü bu sezon ikinci kez hat-trick yapmayı başardı.

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Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Serdal Adalı, Kasımpaşa maçı öncesinde Şenol Güneş'e plaket vererek, hizmetleri nedeniyle teşekkür etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Ljajic’in şık pasında ceza sahası dışında topla buluşan Güven Yalçın, 2 rakibinden sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top önce sol, ardından sağ direğe çarparak ağlara gitti. 1-0

12. dakikada Koita’nın pasında Atiba’nın müdahale edemediği top Tzereguet’nin önünde kaldı. Mısırlı futbolcunun ceza sahası içinden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

13. dakikada Karim Hafez’in soldan yaptığı ortada Koita müsait pozisyondaki Hayradinovic’e bıraktı. Bu futbolcu yerden düzgün bir vuruş yaparak eşitliği getiren isim oldu. 1-1

21. dakikada Kasımpaşa sağdan etkili geldi. Popov’un ceza sahası içine pasında topla buluşan Trezeguet’nin sert şutunda Karius topu kornere gönderdi.

33. dakikada Kagawa’nın pasında Quaresma bekletmeden ceza sahası içine ortaladı. Kale sahası önünde iyi yükselen Güven kafayı vurdu ancak top az farkla üstten auta gitti.

40. dakikada Güven Yalçın’ın pasıyla ceza sahasına giren Ljajic, 2 Kasımpaşalı oyuncunun arasından şutunu atmak isterken yerde kaldı ancak top kaleye doğru yöneldi. Savunma son anda çizgiden çıkardı.

44. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu Atiba kafayla ceza sahasına gönderdi. Kasımpaşa defansının teması sonrasında kendisini unutturan Güven Yalçın kaleciden önce topa dokunarak topu filelere gönderdi. 2-1

45+1. dakikada Beşiktaş çok baskılı geldi. Üst üste ortaların ardından top son olarak Ljajic'te kaldı. Bu futbolcunun pasında Güven Yalçın, kale ağzında dokunarak hat-trick yaptı ve Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. 3-1

Kasımpaşa, 67. dakikada Fode Koita'nın golüyle farkı 1'e indirdi: 3-2.

Beşiktaş'ta Jeramain Lens, 90. dakikada üst üste gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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İLK 11'LER

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Karius, Necip Uysal, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Kagawa, Ljajic, Güven Yalçın, Quaresma, Cyle Larin

Kasımpaşa'nın ilk 11'i: Scuffet, Popov, Veysel, Ben Youssef, Hafez, Pavelka, Tarkan, İlhan, Hajradinovic, Trezeguet, Koita