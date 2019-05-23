Beşiktaş - Kasımpaşa (CANLI)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Kasımpaşa’yı konuk ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansını kaybeden siyah-beyazlıların yeni hedefi ligi 3. sırada tamamlamak oldu. Üçüncülük için Trabzonspor’la çekişen Beşiktaş mücadeleyi kazanması halinde sezonu puan tablosunun 3. basamağında bitirecek. Vodafone Park’ta oynanan mücadele saat 21.00’de başladı





. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Serdal Adalı, Kasımpaşa maçı öncesinde Şenol Güneş'e plaket vererek, hizmetleri nedeniyle teşekkür etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Ljajic’in şık pasında ceza sahası dışında topla buluşan Güven Yalçın, 2 rakibinden sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top önce sol, ardından sağ direğe çarparak ağlara gitti. 1-0

12. dakikada Koita’nın pasında Atiba’nın müdahale edemediği top Tzereguet’nin önünde kaldı. Mısırlı futbolcunun ceza sahası içinden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

13. dakikada Karim Hafez’in soldan yaptığı ortada Koita müsait pozisyondaki Hayradinovic’e bıraktı. Bu futbolcu yerden düzgün bir vuruş yaparak eşitliği getiren isim oldu. 1-1

21. dakikada Kasımpaşa sağdan etkili geldi. Popov’un ceza sahası içine pasında topla buluşan Trezeguet’nin sert şutunda Karius topu kornere gönderdi.

33. dakikada Kagawa’nın pasında Quaresma bekletmeden ceza sahası içine ortaladı. Kale sahası önünde iyi yükselen Güven kafayı vurdu ancak top az farkla üstten auta gitti.

40. dakikada Güven Yalçın’ın pasıyla ceza sahasına giren Ljajic, 2 Kasımpaşalı oyuncunun arasından şutunu atmak isterken yerde kaldı ancak top kaleye doğru yöneldi. Savunma son anda çizgiden çıkardı.

44. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu Atiba kafayla ceza sahasına gönderdi. Kasımpaşa defansının teması sonrasında kendisini unutturan Güven Yalçın kaleciden önce topa dokunarak topu filelere gönderdi. 2-1

45+1. dakikada Beşiktaş çok baskılı geldi. Üst üste ortaların ardından top son olarak Ljajic'te kaldı. Bu futbolcunun pasında Güven Yalçın, kale ağzında dokunarak hat-trick yaptı ve Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. 3-1





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İLK 11'LER

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Karius, Necip Uysal, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Kagawa, Ljajic, Güven Yalçın, Quaresma, Cyle Larin

Kasımpaşa'nın ilk 11'i: Scuffet, Popov, Veysel, Ben Youssef, Hafez, Pavelka, Tarkan, İlhan, Hajradinovic, Trezeguet, Koita



