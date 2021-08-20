Beşiktaş , genç futbolcusu Kartal Kayra Yılmaz'ı TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor’a kiraladı. Siyah Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 20 yaşındaki yaşındaki oyuncunun Ümraniyespor’a geçici transfer olduğu belirtilerek, "Kartal Kayra Yılmaz’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Beşiktaş'ın ardından transferi duyuran Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada ise, ''Kulübümüz Beşiktaş’tan Kartal Kayra Yılmaz’ı bir yıllık kiralık olarak renklerine bağladı. Kartal’a tekrar hoş geldin diyor, Kırmızı Beyazlı formamızla nice başarılar diliyoruz.'' ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezonu da Ümraniyespor'da kiralık geçiren Kartal Kayra, çıktığı 15 maçta, 2 golle skora katkı sağlamıştı.







