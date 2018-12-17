Ligde çıktığı son 3 maçı kazanan ve bir anda zirve yarışına dahil olan Trabzonspor dün de Vodafone Park’ta galibiyeti son dakikada kaçırdı.

İlk yarıyı Hugo Rodallega’nın golü ile 1-0 önde kapatan, ikinci devrenin hemen başında da Anthony Nwakaeme’nin golü ile 2-0’ı yakalayan Trabzonspor, daha sonra Beşiktaş’ın baskısını kıramadı ve 57’de fark 1’e indi. Fırtına, tam bu dakikalarda değişikliğe ihtiyaç duyarken, yedek kulübesinin yetersizliği nedeniyle teknik direktör Ünal Karaman oyuna müdahale edemedi.

Kontrolü kaybetti

Sakatlanan Jose Sosa’nın yerine Batuhan Artarslan’ı sahaya süren genç teknik adam, 74’te ise Anthony’nin yerine son haftaların formda ismi Caleb Ekuban’ı oyuna aldı.

Karaman son değişikliğini ise 85. dakikada Yusuf-Amiri ile yaptı ancak oyunun kontrolü tamamen Siyah-Beyazlılar’a geçti.

90+6’da büyük şoku yaşayan Karadeniz devi, kalesinde gördüğü golle sahadan bir puanla ayrıldı.