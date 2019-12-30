Oynadığı futbolla göz dolduran Atiba ile bir senelik daha sözleşme yapmayı düşünen Beşiktaş Yönetimi, yeni sezonda karşısına çıkacak kaleci sorununu da ligin ikinci yarısında çözmek istiyor. Atiba gibi önümüzdeki sezonu da siyah-beyazlı takımda geçirmek istediğini yakın çevresine söyleyen Karius için yönetimin eli kolu bağlandı.

Bonservisi Liverpool’da bulunan ve 8 milyon euroluk satın alma opsiyonu nedeniyle, Karius konusunda mali engele takılan yönetim, teknik heyetin olumlu rapor vermesi durumunda, Alman oyuncuyu yeniden kiralamanın formülünü arayacak. İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2021 yılında biteceği için, kiralama seçeneği zora giren siyah-beyazlı idareciler, bu oyuncunun bonservisini ya çok uygun bir rakama almaya çalışacak ya da Liverpool’un Karius ile sözleşme uzatmasını bekleyecek.İngiliz kulübünün önceliğinin Karius’un satılmasından yana olduğu bildirilirken, Beşiktaş’ın Liverpool ile çok iyi ilişkilere sahip olması nedeniyle, siyah-beyazlı yönetim, uzlaşmaya gitmeye çalışacak. Karius’u yeni sezonda Beşiktaş forması giymeme ihtimalini de düşünerek, eski kalecisi Fabri ile temas halinde olan yönetim, yerli ve yabancı bazı kalecileri de listesine dahil etti.

Yakın çevresine İstanbul’da yaşamaktan çok mutlu olduğunu söyleyen ve bu nedenle yeni sezonda da Beşiktaş ile anlaşmak istediğini söyleyen Karius’un da, Liverpool Yönetimi’nden bu konuda anlayış beklediği ifade edildi. (Skorer)