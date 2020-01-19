Beşiktaş-Karayolları maç sonucu: 0-3

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 12. haftasında Karayolları, deplasmanda Beşiktaş’ı 3-0 yendi.

19 Ocak 2020, Pazar 22:10 Son Güncelleme:
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Beşiktaş-Karayolları maç sonucu: 0-3

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 12. haftasında Karayolları, deplasmanda Beşiktaş’ı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Seçkin Yener, Erdal Akıncı

Beşiktaş: Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Dilara Bilge, Mislina Kılıç, Fatma Beyaz, Arelya Karasoy (Tuğçe Ersan, Gökçe Akkaya, Tuana Öztürk, Göknur Silen, Ece Erol)

Karayolları: Elif Şahin, Abbott, Ayçin Akyol, Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Merve Nezir, Ezgi Akyaldız, Merve Atlıer, Kübra Kegan, Fulden Ural)

Setler: 18-25, 18-25, 26-28

Süre: 78 dakika (23, 25, 30)

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