Beşiktaş’ta bu sezon gösterdiği performans ile ilk 11’deki yerini sağlamlaştıran Rıdvan Yılmaz, siyah beyazlılarla yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. 19 yaşındaki oyuncunun yükselen formu sonrası harekete geçen Beşiktaş yönetimi, Rıdvan’a 5 yıllık yeni kontrat teklif etti.

Beşiktaş Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ’ın yürüttüğü görüşmelerde sona yaklaşıldı. 19 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş’a uzun yıllar hizmet vereceği görüşünde olan Kocadağ, yurt dışından gelecek olası telkifler öncesi yeni sözleşmenin imzalanmasına önem veriyor.

Yapılacak anlaşmaya göre Rıdvan Yılmaz’ın sözleşmesi 2025 yılında tamamlanacak. Siyah beyazlılardan yıllık 150 bin TL alan 19 yaşındaki futbolcunun maaşında da artışa gidilecek.

Beşiktaş alt yapısından yetişen Rıdvan Yılmaz’ın mevcut kontratı 2023’te sona eriyor. Son 3 sezondur Beşiktaş A Takım kadrosunda yer alan Rıdvan, siyah beyazlı formayı 13 kez giydi.

NTV Spor











