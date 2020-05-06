Beşiktaş karantinada!

Siyah-Beyazlılar’ın yabancılarından Ruiz, Lens, N’Koudou, Ljajic ve Boateng, koronavirüs nedeniyle ligler ertelenince kulüpten izin alarak yurtdışına çıkmıştı. Teknik heyet, 5 oyuncunun da en geç 4 Mayıs Pazartesi günü İstanbul’da olmasını istemişti. Buna uymayan olmadı ve yıldızlar önceki gün İstanbul’a geldi. Türkiye’ye dönen 5 oyuncuya da koronavirüs testi yapılırken, herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı.

Yemekler bile kulüpten

Testlerin ardından Siyah-Beyazlılar, Güngören KYK yurduna yerleştirildi. Yurdun en üst katı Beşiktaş’a ayrılırken, oyuncuların rahat etmesi için her türlü imkân seferber edildi. Odalara çeşitli spor aletleri ve konsol oyunları konulurken, yemeklerin dahi kulüp tarafından gönderildiği öğrenildi. 5 oyuncu da 14 günlük karantina sürecini yurtta tamamlayacak.

Orhan Yıldırım