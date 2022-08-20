Beşiktaş, Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig ’de VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık bir saat sürdü. Teknik Direktör Valérien Ismaël’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Siyah-Beyazlı ekip, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında, yarın (21 Ağustos) saat 21.45’te Vodafone Park’ta VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.



